Гости Вильнюса могут стать целями для снайпера на фоне саммита НАТО

0:41 Your browser does not support the audio element. Мир

Саммит НАТО начнётся в Вильнюсе 11 июля. Мероприятие посетят президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг и другие политические деятели. В преддверии важной встречи в столице Литвы предприняты беспрецедентные меры безопасности.

Например, гостей одного из местных отелей предупредили: в ближайшие дни туристы могут стать целью для снайпера.

"Уважаемые гости. В период проведения саммита НАТО мы просим вас зашторить окна и не подходить к ним до окончания мероприятия", — сообщили в администрации.