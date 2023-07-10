Саммит НАТО начнётся в Вильнюсе 11 июля. Мероприятие посетят президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг и другие политические деятели. В преддверии важной встречи в столице Литвы предприняты беспрецедентные меры безопасности.
Например, гостей одного из местных отелей предупредили: в ближайшие дни туристы могут стать целью для снайпера.
"Уважаемые гости. В период проведения саммита НАТО мы просим вас зашторить окна и не подходить к ним до окончания мероприятия", — сообщили в администрации.
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