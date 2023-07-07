"Царьград": Клаус Шваб огласил новый мировой порядок, в котором РФ должна быть разрушена

1:38 Your browser does not support the audio element. Мир

В конце июня в городе Тяньцзинь в Китае состоялось 14-е ежегодное совещание новых мировых лидеров, известное как "летний Давос", организованное Всемирным экономическим форумом. На мероприятии приняли участие более 1500 человек из разных стран мира, включая высокопоставленных политиков, бизнесменов, аналитиков и политологов.

Фото: Youtube

Организаторы мероприятия заявили, что основной темой обсуждения было предпринимательство, которое в настоящее время рассматривается многими экспертами как движущая сила современной экономики, сообщает "Царьград".

"Для понимания: это — "сходка" мировой глобальной элиты. И разумеется, в ней не мог не принять участия основатель ВЭФ, идейный вдохновитель неолиберального капитализма, а также большой друг Джорджа Сороса, Рокфеллеров, Билла Гейтса и многих других Клаус Шваб", — отметили эксперты.

Шваб высказал мнение о появлении возможности для элит создать "новый мировой порядок". В прежние времена руководитель Всемирного экономического форума осторожно формулировал подобные идеи, но сейчас он стал гораздо откровеннее. Маски окончательно сброшены.

"Если принять во внимание то, что написано выше, то после заявления Шваба Киссинджеру о "новом мировом порядке" становится тревожно", — отметили аналитики.

По их мнению, высказывания представителей мировых элит на форуме в КНР указывают на западные планы по разрушению России, которая является сильным конкурентом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.