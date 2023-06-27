Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил не называть его посредником в вопросе недопущения успеха "вооружённого мятежа" в России. Об этом сообщает БелТА.
Свою просьбу он объяснил тем, что "мятеж", организованный ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным, представлял угрозу для всего Союзного государства.
"Потому что это наше Отечество. Ещё раз повторяю. Поэтому если кто-то там в России, а я это слышу, говорит о посредничестве Лукашенко, никакого посредничества", — подчеркнул белорусский лидер.
Кроме того, Лукашенко выступил против возведения ему памятника как герою указанной истории. По словам президента, некоторые СМИ выступили с таким предложением.
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