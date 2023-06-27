Украинский актёр Александр Греков попал в больницу после спектакля киевского театра в Дублине. Об этом сообщает газета Irish Mirror.
На артиста напали двое мужчин и три женщины, они его избили и покусали. По данным издания, инцидент произошёл у главного входа в театр, куда он вышел покурить.
О голову Грекова разбили бутылку, после этого какая-то девушка покусала его. Артиста госпитализировали, в медицинском учреждении ему наложили несколько швов на лицо.
"Это был неспровоцированный, случайный акт бездумного насилия, после которого актеру пришлось наложить швы и лечиться в больнице", — отметили в театре.
Сотрудники правоохранительных органов разыскивают нападавших.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Жительница Тюмени рассказала о неприятном опыте отдыха на заграничном курорте и сообщила о серьёзных проблемах в системе "всё включено".