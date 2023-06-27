"Случайный акт бездумного насилия". Украинского актёра покусали в Ирландии

0:48 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинский актёр Александр Греков попал в больницу после спектакля киевского театра в Дублине. Об этом сообщает газета Irish Mirror.

На артиста напали двое мужчин и три женщины, они его избили и покусали. По данным издания, инцидент произошёл у главного входа в театр, куда он вышел покурить.

О голову Грекова разбили бутылку, после этого какая-то девушка покусала его. Артиста госпитализировали, в медицинском учреждении ему наложили несколько швов на лицо.

"Это был неспровоцированный, случайный акт бездумного насилия, после которого актеру пришлось наложить швы и лечиться в больнице", — отметили в театре.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают нападавших.