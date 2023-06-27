Матвиенко: Запад готовит цветную революцию в Сербии

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Запад намерен устроить цветную революцию в Сербии, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране и сменить политический режим. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко агентству Sputnik Сербия.

"Сегодня налицо классический пример сетецентричной войны, когда подконтрольные Западу сетевые структуры используют какую-нибудь чувствительную тему, для расшатывания ситуации, пытаясь довести её до состояния, когда она может сработать как "спусковой крючок"".

На данный момент западные страны применяют террористические меры для возникновения революции: так, недавние стрельбы в школах устроены под контролем их верхушки. По словам Матвиенко, они тем самым не задумываются, какая это трагедия не только для родителей, но и для всего сербского народа.

Уточняется, что методика использования Западом внутриполитического давления в той или иной стране является частым приёмом для достижения целей. Именно таким образом проводилась "арабская весна" или же дестабилизация ситуации в Иране в 2009 и 2022 годах.