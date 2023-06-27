Украинский генерал Кривонос осадил ожидающих поражения России

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Россия — это мощный противник, которого Украина не сможет победить самостоятельно. Об этом заявил бывший экс-командующий Силами Специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос в эфире украинского телеканала.

По его словам, все, кто ждали развала России в результате "вооружённого мятежа", напрасно надеются. Он призвал посмотреть на тех "супер экспертов", которые наперебой рассказывали, что Россия уже перестала существовать.

Государство, с которым мы воюем, достаточно мощное и сдвинуть мы его сможем только при помощи наших стратегических партнёров, с сожалением заключил генерал.

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