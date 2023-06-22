Жена президента Украины Владимира Зеленского — Елена Зеленская заявила, что её день не отличается от дня простой украинки.
Об этом она рассказала изданию Jerusalem Post. отметив, что сейчас с мужем они живут порознь.
"Я не думаю, что мой день сильно отличается от дня среднестатистической украинки", — ответила она на вопрос, "на что похожа жизнь первой леди воюющей страны".
Супруга Зеленского заявила, что начинает день с просмотра новостей, потом идёт в офис и работает над программами психического здоровья, а также даёт интервью, проводит телефонные и видеозвонки.
Ранее в европейских СМИ появлялась информация, что Елена Зеленская потратила 40 тысяч долларов на поход по магазинам в Париже.
Накануне бывший нардеп Рады Илья Кива сообщил, что жена Зеленского получила израильское гражданство, выложив её новый паспорт гражданки Израиля.
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