Зеленская: "Не думаю, что мой день сильно отличается от дня среднестатистической украинки"

0:45 Your browser does not support the audio element. Мир

Жена президента Украины Владимира Зеленского — Елена Зеленская заявила, что её день не отличается от дня простой украинки.

Фото: Telegram

Об этом она рассказала изданию Jerusalem Post. отметив, что сейчас с мужем они живут порознь.

"Я не думаю, что мой день сильно отличается от дня среднестатистической украинки", — ответила она на вопрос, "на что похожа жизнь первой леди воюющей страны".

Супруга Зеленского заявила, что начинает день с просмотра новостей, потом идёт в офис и работает над программами психического здоровья, а также даёт интервью, проводит телефонные и видеозвонки.

Ранее в европейских СМИ появлялась информация, что Елена Зеленская потратила 40 тысяч долларов на поход по магазинам в Париже.

Накануне бывший нардеп Рады Илья Кива сообщил, что жена Зеленского получила израильское гражданство, выложив её новый паспорт гражданки Израиля.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.