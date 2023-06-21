Побежали с корабля: жена Зеленского получила паспорт Израиля

0:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Супруга президента Украины Владимира Зеленского — Елена стала внезапно гражданкой Израиля.

Фото: https://t.me/The_Kyva/5549

Об этом в своём Telegram-канале сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

"Я, конечно, никогда не поверю, что первая леди Украины, жена самого патриотичного человека на планете, вдруг 19.06.23 получила израильский паспорт", — иронизирует экс-нардеп.

Он удивился, почему она сделал это именно сейчас, когда её муж всей стране объявил о наступлении ВСУ. По всей вероятности, всё в итогах спецоперации понятно даже им — и пришло время покидать тонущий корабль.

Кива с сарказмом пишет, что это, наверное, ни что иное, как "кремлевский фейк направленный на очернения героя".

https://t.me/The_Kyva/5549

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