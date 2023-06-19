В Ташкенте из-за обрыва грузового лифта пострадали 11 человек

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По меньшей мере 11 человек пострадали в результате обрыва грузового лифта в одном из многоэтажных домов Ташкента. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана.

Фото: https://static.life.ru/publications/2020/4/31/1220858573716.5579.jpg

Инцидент произошёл в воскресенье, 18 июня, в 16:15 по местному времени в доме по улице Навруз в Янгихаятском районе города.

По предварительной версии, из-за технической неисправности лифт резко ускорился, но на первом этаже сработала экстренная автоматическая система торможения. Это спасло людей от серьёзных травм.

Тем не менее, пострадали 11 человек. Они были госпитализированы. После проведения осмотра, восемь пациентов отправились домой, еще трое граждан остались под наблюдением медиков.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Причины случившегося выясняются.