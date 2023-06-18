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Путин рассказал о возвращении одного из трёх братьев из зоны СВО

1:16
Мир

Российский президент Владимир Путин рассказал, как ему пришлось в приказном порядке вернуть из зоны СВО одного из трёх братьев, воевавших на Запорожском участке линии соприкосновения. Рассказ президента транслировался на канале "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Вот стало известно — Юнусбек мне раскрыл — что на Запорожском направлении три брата воюют. Три! Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший, и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий", — сказал Путин.

Глава государства добавил, что добровольно никто из трёх братьев не хотел покидать зону СВО, поэтому ему пришлось лично позвонить военнослужащему и попросить его перейти на другое место службы. Боец ВС РФ не хотел этого делать, желая отомстить за погибшего брата, и упорствовал до тех пор, пока президент не сказал, что эта просьба является "приказом верховного главнокомандующего".

Путин обратил внимание, что подавляющее большинство российских бойцов, получивших ранения на Украине, желают вернуться обратно в строй в зону СВО, к своим боевым товарищам.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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