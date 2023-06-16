Пользователи Twitter* раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского после его благодарности в адрес США за создание законопроекта о передаче активов РФ киевскому режиму.
По мнению комментаторов, глава Украины продолжает обманывать западных партнёров. Они допустили, что Зеленский потратит часть полученных средств на покупку недвижимости в Майами.
Пользователи назвали воровством намерение Вашингтона и Киева завладеть замороженными российскими активами. Как пояснили читатели, такие действия провоцируют эскалацию конфликта.
"Позор, что США спонсируют жестокость вместо продвижения мира", — подчеркнул один из комментаторов.
Его позицию поддержали и другие пользователи. Они считают, что американский проект об изъятии российских активов в пользу Киева является нелегальным.
Ранее Запад заморозил порядка 300 миллиардов долларов активов Центробанка РФ.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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