Пользователи Twitter* высмеяли заявление Владимира Зеленского о российских активах

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Пользователи Twitter* раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского после его благодарности в адрес США за создание законопроекта о передаче активов РФ киевскому режиму.

Фото: https://mosregtoday.ru

По мнению комментаторов, глава Украины продолжает обманывать западных партнёров. Они допустили, что Зеленский потратит часть полученных средств на покупку недвижимости в Майами.

Пользователи назвали воровством намерение Вашингтона и Киева завладеть замороженными российскими активами. Как пояснили читатели, такие действия провоцируют эскалацию конфликта.

"Позор, что США спонсируют жестокость вместо продвижения мира", — подчеркнул один из комментаторов.

Его позицию поддержали и другие пользователи. Они считают, что американский проект об изъятии российских активов в пользу Киева является нелегальным.

Ранее Запад заморозил порядка 300 миллиардов долларов активов Центробанка РФ.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.