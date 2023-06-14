Депутат Госдумы Делимханов вышел на связь, опровергнув сообщения украинских СМИ о своей гибели

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После того, как украинские СМИ написали о гибели депутата Госдумы Адама Делимханова, он сам лично сообщил о том, что с ним всё в полном порядке.

Фото: u-f.ru

Военный призвал не верить тому, что пишут в украинской прессе.

"По милости Всевышнего со мной все хорошо! Сатанисты и нацисты не дождутся! Мы все смогли убедиться, насколько лживой является укронацистская пропаганда. Они абсолютно не уважают и не считаются со своей аудиторией, нагло распространяя фейки", — написал Делимханов в своём в Telegram-канале.

Политик обратил внимание, что в этом и заключается хвалёная западная свобода слова, для которой главное — любым способом привлечь внимание публики, не считаясь с выбираемыми средствами.

Свой пост Делимханов закончил словами благодарности в адрес тех, кто о нём беспокоился.

Утром 14 июня Рамзан Кадыров обратился к ГУР Украины с просьбой разыскать Делимханова, и уже позже стало понятно, что сообщение имело иронический характер.