Украинцы хотят установить фонтан-памятник акуле, которая убила туриста из РФ

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Украинцы хотят установить фонтан-памятник акуле, которая убила туриста из РФ. Соответствующая петиция появилась на сайте Киевского городского совета.

Фото: ru. wikipedia.org

Автор данного предложения Латик Мирослав предлагает разместить такой памятник-фонтан на центральной улице или набережной. Главная тематика памятного знака — "увековечение акулы-борца с россиянами". Этот памятник, по мнению инициатора, будет обладать культурной, исторической и идеологической ценностью для города и страны.

В египетском курортном городе Хургада произошло трагическое происшествие, в результате которого 23-летний российский турист погиб от нападения акулы всего в 30 метрах от популярного пляжа. Очевидцы засняли то, как акула беспощадно убивает мужчину. Это видео вызвало шок и ужас у туристов не только из России, но и во всем мире. Однако, похоже, что украинцы отреагировали на событие иначе, чем остальные.