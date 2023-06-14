Румынский эксперт Василеску: одна деталь о России обанкротит военные заводы США

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С поставками ВСУ британских дальнобойных ракет Storm Shadow стало понятно, что никаких орудий "невидимок" нет, заявил румынский эксперт, бывший военный лётчик Валентин Василеску. По его мнению, в западных СМИ неохотно освещают данный факт, так как это грозит разорением военным заводам США.

Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

Как подчеркнул Василеску, западные СМИ говорят лишь о малой доле ракет, которые перехватила Россия. Тогда как глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские войска за последний месяц сбили 29 снарядов.

"Storm Shadow имеет конструкцию, идентичную западным крылатым ракетам, считающимся невидимыми. Похожие технологии используются в американских самолётах Lockheed F-35, Lockheed F-22, Northrop Grumman B-2, которые также считаются невидимыми", — пояснил Василеску "ПолитРоссии".

Так, по словам эксперта, если в западной прессе всплывёт эта "деталь", то экспортёры американского оружия смогут сравнить "раскусить" трюк о его невидимости.

"Возникающий в таком случае вопрос: кто ещё покупает эти западные ракеты, которые стоят втридорога и являются лёгкой добычей для российских ракетных комплексов? — резюмировал эксперт.