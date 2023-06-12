Asharq Al-Awsat: США испытывают большой страх перед совместной ядерной мощью РФ и Китая

Совместная ядерная мощь России и Китая — главный страх Соединённых Штатов Америки, именно из-за него Вашингтон готов обсуждать с Москвой разработку договора на смену СНВ-3, пишет Asharq Al-Awsat.

Фото: globalresearch.ca

Как сообщил журналист Амаль Мудалли, сейчас у КНР есть 410 ядерных боеголовок, однако к 2035 году их количество увеличится до 1500.

"Если добавить это к 1500 ядерным боеголовкам, которые сегодня имеются у РФ, Америка столкнётся с 3000 российскими и китайскими ядерными боеголовками", — подчеркнул автор материала.

Такого сценария власти США боятся больше всего, указал обозреватель. Он также обратил внимание на заявление советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, который выразил желание обсудить с РФ перезапуск Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Ранее учёные Стокгольмского международного института исследования проблем мира проинформировали, что ядерные державы наращивают силы из-за геополитической напряжённости.