Совместная ядерная мощь России и Китая — главный страх Соединённых Штатов Америки, именно из-за него Вашингтон готов обсуждать с Москвой разработку договора на смену СНВ-3, пишет Asharq Al-Awsat.
Как сообщил журналист Амаль Мудалли, сейчас у КНР есть 410 ядерных боеголовок, однако к 2035 году их количество увеличится до 1500.
"Если добавить это к 1500 ядерным боеголовкам, которые сегодня имеются у РФ, Америка столкнётся с 3000 российскими и китайскими ядерными боеголовками", — подчеркнул автор материала.
Такого сценария власти США боятся больше всего, указал обозреватель. Он также обратил внимание на заявление советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, который выразил желание обсудить с РФ перезапуск Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Ранее учёные Стокгольмского международного института исследования проблем мира проинформировали, что ядерные державы наращивают силы из-за геополитической напряжённости.
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