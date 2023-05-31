Боевики ВСУ вновь обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района

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Киевский режим в очередной раз подверг массированному обстрелу расположенный в Глушковском районе посёлок Тёткино. Утром 31 мая, в населённом пункте зафиксировали два "прилёта" украинских снарядов. Инцидент обошёлся без пострадавших.

Фото: Telegram-канал главы Белгородской области Вячеслава Гладкова

Ряд улиц в Тёткино остались без света, поскольку повреждены линии электропередачи. Ремонтные работы начнутся, когда они будут безопасными.

На улице Фрунзе в четырёх домах осколки от снарядов боевиков ВСУ повредили фасады и кровли, выбиты окна. Повреждения получили две машины.