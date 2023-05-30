Украинский лидер Владимир Зеленский так часто говорит о контрнаступлении ВСУ, но при этом почему-то забывает рассказать своему народу об одной важной детали: тяжёлом состоянии главкома армии Украины Валерия Залужного. На это обратил внимание бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.
Выслушав заявление ведущего Эндрю Наполитано о запланированном наступлении ВСУ, Макговерн задал аудитории ставший уже риторическим вопрос.
"А где Залужный? Мы не видели его уже почти месяц, не так ли? Что там вообще происходит? Похоже, все снова откладывается", — сказал Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Обозреватель отметил, что Киев изо всех сил старается для своих западных кураторов, создавая видимость наступления. При этом факт тяжёлого состояния Залужного упорно продолжает замалчиваться.
Ранее появилась информация, что Залужный был тяжело ранен во время ракетного удара ВС РФ, и его состояние не позволяет ему продолжать исполнять обязанности главкома ВСУ.
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