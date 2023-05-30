Главком ВСУ Залужный объявлен в розыск МВД России

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В России объявили в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного вместе с другими членами украинского командования. Информация об этом появилась в базе розыска МВД России.

Фото: https://t.me/stranaua/106561

"Залужный Валерий Фёдорович. Разыскивается по статье УК РФ", — значится в базе.

При этом статья УК РФ здесь не указана.

Ранее стало известно, что Следственным Комитетом РФ в отношении Залужного было открыто уголовное дело. Его вместе с другими украинскими военачальниками обвиняют в ведении боевых действий посредством запрещённых методов и средств.

Уточняется, что уголовное дело в отношении Залужного и других военачальников ВСУ было инициировано СК РФ в конце декабря 2022 года. Тогда главкома украинской армии обвинили по ч. 1 ст. 356 УК РФ (о применении запрещенных средств и методов ведения войны).