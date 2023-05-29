Спикер парламента Папуашвили: в случае конфликта с Россией Грузия будет одна

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В том случае, если начнётся вооружённый конфликт с Российской Федерацией, воевать за Грузию не будет никто, и она "останется одна", как Украина. Руководитель грузинского парламента Шалва Папуашвили сделал соответствующее заявление в интервью корреспондентам "Квирис палитра".

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

"Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него, — подчеркнул Папуашвили. — Максимум, что может сделать Запад, так это поставить оружие".

Говоря о национальных интересах Грузии, политик отметил, что сегодня чрезвычайно важно "сохранить мир и усилить экономику".