В том случае, если начнётся вооружённый конфликт с Российской Федерацией, воевать за Грузию не будет никто, и она "останется одна", как Украина. Руководитель грузинского парламента Шалва Папуашвили сделал соответствующее заявление в интервью корреспондентам "Квирис палитра".
"Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него, — подчеркнул Папуашвили. — Максимум, что может сделать Запад, так это поставить оружие".
Говоря о национальных интересах Грузии, политик отметил, что сегодня чрезвычайно важно "сохранить мир и усилить экономику".
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