Военный эксперт Евсеев объяснил, чем для Украины обернётся очередная мобилизация — под ружьё 600 тысяч

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Если Россия начнёт серьёзно вести против Украины боевые действия, то киевский режим лишится не только остатков живой силы, но и западного оружия, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. По словам аналитика, масштабная мобилизация в стране обернётся проблемами для самого Киева.

Фото: страница СБУ в facebook. com

Как подчеркнул Евсеев, Украина может поставить под ружьё ещё около 600 тысяч человек, но риск очень велик.

"Даже если Киев мобилизует ещё 600 тысяч человек, то эти люди будут хуже мотивированы и подготовлены. В этом случае им будет бессмысленно давать хорошее оружие. А если у ВСУ не будет успехов, то люди на Западе будут задавать вопросы, на что они тратят деньги", — пояснил эксперт "Украине.ру".

По мнению Евсеева, Запад не перестанет помогать Киеву, но львиную долю от спонсорства, режим всё же потеряет.