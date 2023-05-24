Эксперт Волкер заявил, что конфликт не завершится после возможного контрнаступления ВСУ

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Украинский конфликт не будет завершён после возможной наступательной операции Киева. Такое мнение выразил экс-спецпредставитель США на Украине Курт Волкер.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) обязательно перейдут в контрнаступление на линии соприкосновения.

"Но это не конец. Не думайте, что всё закончится после этого", — подчеркнул Волкер в беседе с РБК-Украина.

Американский дипломат считает, что Киеву придётся заняться укреплением армии и экономики после контрнаступления. При этом боевые действия не будут остановлены, убеждён эксперт. Он призвал руководство Украины подготовиться к такому сценарию.

Волкер также добавил, что Вашингтон продолжит поддерживать ВСУ в случае успешного наступления.