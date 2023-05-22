MWM: Часов Яр станет следующей целью ВС России после Артёмовска

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Российские силы полностью освободили Артёмовск (Бахмут) Донецкой области. Министерство обороны РФ опубликовало соответствующее сообщение.

Фото: redstar.ru

В городе почти десять месяцев шли интенсивные бои. Его захват позволяет российской артиллерии находиться в пределах досягаемости для нанесения ударов по позициям украинской армии в Краматорске и Славянске, пишет MWM.

Западные аналитики ожидают, что город Часов Яр к западу от Бахмута станет следующей целью ВС РФ. Президент Украины Владимир Зеленский, который лично отдал приказ об укреплении позиций в Бахмуте в марте, предупреждал, что потеря города "откроет дорогу” для дальнейшего значительного продвижения России.

Взятие Бахмута последовало за многочисленными важными успехами ВС РФ. Среди них уничтожение систем противовоздушной обороны Patriot ВСУ, поставляемых Германией и США для охраны Киева, а также серьёзное истощение украинских передовых ракет класса "земля-воздух". Это позволило ВВС РФ занять значимую роль на передовой. В западных оценках всё чаще звучат предупреждения о том, что Украина не имеет достаточно сил для продолжения военных действий.