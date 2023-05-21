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Белый дом: США не имеют ничего против ударов Киева по Крыму с использованием оружия США

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Мир

В Вашингтоне не имеют ничего против того, чтобы Киев использовал американское вооружение для того, чтобы нанести удары по Крыму. Такое заявление сделал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Белый дом: США не имеют ничего против ударов Киева по Крыму с использованием оружия США
Фото: офис президента Украины

"Мы не устанавливали каких-либо ограничений для Украины для ударов по территориям в пределах ее международно-признанных границ. А Крым, по нашему мнению, — это Украина", — сказал Салливан в эфире телеканала CNN.

Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон не одобряет удары, которые Киев наносит по российской территории, используя для этого натовское оружие.

Ранее Байден после завершения саммита G7 пообещал передать Украине истребители F-16 и заверил, что Киев не станет использовать их для атак по регионам России.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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