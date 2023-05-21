Russian News: иностранцы заявили, что РФ преподаёт США адский урок, который они ещё долго не забудут

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Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров своими заявлениями о высокомерии НАТО вызвал реакцию иностранных наблюдателей.

Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency

Во время пресс-конференции, которую Лавров провел совместно с белорусским коллегой Сергеем Алейником, глава МИД РФ ответил на вопросы журналистов и объяснил причины сегодняшнего кризиса европейской безопасности.

Лавров отметил, что Россия неоднократно предпринимала попытки обеспечить безопасность всех европейских стран. В конце 2021 года Москва выдвинула инициативу, направив НАТО и США список предложений, которые могли бы гарантировать безопасность Украины, России, а также других стран. Однако ответ из Вашингтона и Североатлантического альянса был отрицательным. Страны заявили, что они будут действовать по своему усмотрению и не будут учитывать мнение других.

Лавров отметил, что глубокий кризис в сфере европейской безопасности, вызван высокомерием со стороны натовцев, которые заявили, что им никто не может указывать, что им делать.

Подписчики YouTube-канала Russian News выразили свою поддержку российскому министру и согласились с его оценкой агрессивного поведения НАТО. Они отметили, что именно высокомерная позиция представителей Североатлантического альянса стала причиной сегодняшних проблем.

Большинство комментариев под видео выражает поддержку Лаврову и отмечает его правдивость и здравый смысл. Некоторые иностранные пользователи выразили благодарность России и её дипломатическому руководству за защиту своих интересов. В то же время, некоторые комментаторы выразили негативное отношение к своим чиновникам и политике НАТО.

"Россия преподаёт США один адский урок, который они ещё долго не забудут. Вперёд, Россия, к победе!" — написал один из комментаторов.

Канал Russian News специализируется на публикации выступлений представителей России с переводом на английский язык. Авторы канала предоставляют возможность зарубежным зрителям ознакомиться с позицией Москвы по различным вопросам. Некоторые подписчики канала отмечают, что ранее они не имели достаточной информации о позиции России, так как западные СМИ либо игнорируют её, либо представляют в искажённом виде.