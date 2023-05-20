Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Хиросиму на саммит стран "Большой семёрки" и в очередной раз потребовал от Запада больше вооружений. Однако читатели немецкого издания Die Welt* пришли в ярость после пожеланий лидера Незалежной.
Немцы напомнили, что Хиросима пострадала от ядерной бомбардировки, но политика Киева может повторить трагедию японского города.
"Говорить о поставках истребителей в таком месте, как Хиросима, вместо того, чтобы исследовать пути к миру, — это за гранью!" — возмутился один из пользователей Сети.
Другой комментатор подчеркнул, что сейчас Зеленский может выскочить даже из праздничного торта, чтобы попросить истребители.
*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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