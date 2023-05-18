Французы считают, что помощь Киеву обходится им слишком дорого

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Французы с возмущением восприняли необходимость предоставлять в своей стране площадки для ремонта военной техники, переданной Западом Украине.

Фото: Вадим Савицкий

Читатели газеты Le Figaro отметили, что помощь киевскому режиму обходится им слишком дорого. Пользователи уверены, что бюджетные средства нужно тратить не на Украину, а на собственных граждан и их нужды. Комментаторы подчеркнули, что им самим в последнее время пришлось потуже "затянуть пояса".

"Надо отметить, у Франции столько денег, которые она не использует… Оказывается, мы, французы, купаемся в золоте!" — пошутил один из читателей.

Пользователи напомнили, что у Парижа самого много долгов, которые с каждым днём только растут. А противостояние с Россией лишь усугубляет ситуацию, окончательно подрывая французскую экономику.

"Франция стоит на коленях, она уже все отдала — и не лучшего качества. Все осознают наш упадок. Мы должны прекратить посылать оружие милитаристу, который является пособником США", — написал другой пользователь.

Читатели подчеркнули, что растущее количество жертв на Украине, в РФ и Европе нисколько не волнуют США, которые преследуют исключительно свои интересы.