Французы с возмущением восприняли необходимость предоставлять в своей стране площадки для ремонта военной техники, переданной Западом Украине.
Читатели газеты Le Figaro отметили, что помощь киевскому режиму обходится им слишком дорого. Пользователи уверены, что бюджетные средства нужно тратить не на Украину, а на собственных граждан и их нужды. Комментаторы подчеркнули, что им самим в последнее время пришлось потуже "затянуть пояса".
"Надо отметить, у Франции столько денег, которые она не использует… Оказывается, мы, французы, купаемся в золоте!" — пошутил один из читателей.
Пользователи напомнили, что у Парижа самого много долгов, которые с каждым днём только растут. А противостояние с Россией лишь усугубляет ситуацию, окончательно подрывая французскую экономику.
"Франция стоит на коленях, она уже все отдала — и не лучшего качества. Все осознают наш упадок. Мы должны прекратить посылать оружие милитаристу, который является пособником США", — написал другой пользователь.
Читатели подчеркнули, что растущее количество жертв на Украине, в РФ и Европе нисколько не волнуют США, которые преследуют исключительно свои интересы.
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