Consortium News: президенту США Байдену осталось несколько шагов до таксидермиста

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В статье для издания Consortium News, известный американский журналист и политический обозреватель Патрик Лоуренс поднимает важный вопрос о здоровье и возрасте нынешнего президента США Джо Байдена. В своем материале Лоуренс выражает недовольство решением Байдена баллотироваться на второй срок и делится своими опасениями относительно способности президента справиться с полномочиями и завершить свой срок, если он будет переизбран.

Фото: eer.ru

Лоуренс высказывает свою тревогу относительно возраста Байдена, указывая на его физическую слабость и явно недостаточные навыки для исполнения президентских обязанностей. Он также считает, что представители американского истеблишмента, желающие переизбрания Байдена, скорее всего, будут скрывать его от общественности, чтобы избежать демонстрации его полной недееспособности. По мнению Лоуренса, Байден будет ограничен в публичных выступлениях, а ответы на вопросы будут заранее подготовлены и записаны на карточках, чтобы избежать неудобных ситуаций.

Лоуренс указывает на то, что большинство американских СМИ получили указание не поднимать вопросы о возрасте и дееспособности президента. Он подчеркивает, что такой подход предполагает, что если эту тему не обсуждать, то она не будет волновать общественность.

Лоуренс подчеркивает необходимость задать эти вопросы и получить честные ответы, несмотря на то, что они могут быть неприятными и вызвать дискуссии. Патрик Лоуренс призывает к тому, чтобы демократическая машина не скрывала и не замалчивала эти вопросы, а открыто и ответственно отвечала на них.

Существует реальная опасность того, что Байден не сможет завершить свой срок и придётся передать власть вице-президенту Камале Харрис. Этот сценарий, как отмечает Лоуренс, требует серьёзного обсуждения и анализа со стороны общественности и СМИ.

"Но я все еще задаюсь вопросом: сколько шагов отделяет Байдена от таксидермиста?" — задаётся вопросом Лоуренс.