Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Центр тяжести автомобиля: каждый должен знать
Тюменцы сами пытаются искать виновников сильных лесных пожаров
Британский самолёт-разведчик с двумя истребителями вошёл в запретную для полётов зону около Крыма
Как и где оборудовать спальное место для щенка
"СЭ": в протезировании Романа Костомарова могут принять участие иностранные врачи
Гагин: даже киевские власти могут не знать, где скрываются Залужный и Сырский
Do Rzeczy: власти Польши используют русофобские настроения в стране в своих корыстных целях
Туристам в ЕС и РФ предлагают "последний отпуск перед Апокалипсисом"
Экс-сотрудник Белого дома Робертс: Путин прав — Америку ждёт катастрофа

Baijiahao: Путин испортил настроение Байдену, огорошив США плохой новостью

1:49
Мир

Решение президента России Владимира Путина о назначении замглавы МИД Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении в парламенте денонсации Россией Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) вызвало негативную реакцию в американском политическом кругу. Согласно сообщению китайских журналистов из издания Baijiahao, данная новость огорчила американцев.

Baijiahao: Путин испортил настроение Байдену, огорошив США плохой новостью
Фото: Kremlin.ru

ДОВСЕ был подписан в 1990 году и определял количество конвенционального вооружения, развернутого на территории Европы, НАТО и Организацией Варшавского договора. В последующие годы в договор были внесены изменения, однако некоторые страны НАТО отказались ратифицировать эти изменения и продолжали придерживаться исходных правил, установленных в 1990 году.

Решение России денонсировать ДОВСЕ может рассматриваться как ответ на нежелание некоторых стран НАТО принять актуальные изменения в договоре. Оно также может быть воспринято как демонстрация недовольства России неравенством и несоблюдением договорных обязательств со стороны некоторых стран НАТО.

Аналитики отмечают, что данное решение России вызвало раздражение в американском политическом кругу, усиливая уже напряженные отношения между Россией и Западом. Такие шаги могут привести к дальнейшему ухудшению ситуации и осложнению диалога между странами.

Китайские аналитики отмечают, что решение Путина о выходе из ДОВСЕ приводит к уменьшению рычагов давления, которыми располагают США в отношении России. Это может оказать влияние на стратегию США и их способность оказывать давление на Москву в вопросах безопасности и военной политики.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Неожиданную причину исчезновения генералов назвали эксперты

Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.

МК: Кнутов проинформировал о новой версии пропажи главкома ВСУ Валерия Залужного
SA: большинство смертей в пандемию COVID-19 были вызваны совсем другой инфекцией
Большинство смертей в пандемию были вызваны другой инфекцией — учёные
Контрнаступление ВСУ началось — военкор Поддубный
Танки ВСУ идут по объездной Харькова к границе с Россией
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Не алкоголь: названы главные проблемы поражения печени
Концерты и гастроли: стало известно, какие украинские певицы продолжают выступать в России
Военные сборы проводятся на случай мобилизации — генерал-майор Липовой
Военные сборы проводятся на случай мобилизации — генерал-майор Липовой
Последние материалы
В Литве захотели переименовать Калининград в Караляучус
Иосиф Пригожин объяснил отказ ЕВС показать выступление Зеленского в финале Евровидения
Дальневосточный гектар даже даром никогда не давался легко
ВКС России создают элитный отряд бомбардировочной авиации для участия в спецоперации на Украине
Как перекупщики разводят покупателей с помощью электронного ПТС
Ящерицы, лягушки и ежи: как без хлопот избавиться от вредителей на даче
Эксперты описали ситуацию на фронте после сообщений о начале контрнаступления ВСУ
МК: Матвийчук предположил, что Залужный может быть арестован за попытку военного переворота
Доктор Мясников заявил, что избыточное употребление соли приводит к раку желудка
Зеленский утверждает, что заслушал заочный доклад "исчезнувшего" Залужного
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников