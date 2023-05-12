Baijiahao: Путин испортил настроение Байдену, огорошив США плохой новостью

1:49 Your browser does not support the audio element. Мир

Решение президента России Владимира Путина о назначении замглавы МИД Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении в парламенте денонсации Россией Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) вызвало негативную реакцию в американском политическом кругу. Согласно сообщению китайских журналистов из издания Baijiahao, данная новость огорчила американцев.

Фото: Kremlin.ru

ДОВСЕ был подписан в 1990 году и определял количество конвенционального вооружения, развернутого на территории Европы, НАТО и Организацией Варшавского договора. В последующие годы в договор были внесены изменения, однако некоторые страны НАТО отказались ратифицировать эти изменения и продолжали придерживаться исходных правил, установленных в 1990 году.

Решение России денонсировать ДОВСЕ может рассматриваться как ответ на нежелание некоторых стран НАТО принять актуальные изменения в договоре. Оно также может быть воспринято как демонстрация недовольства России неравенством и несоблюдением договорных обязательств со стороны некоторых стран НАТО.

Аналитики отмечают, что данное решение России вызвало раздражение в американском политическом кругу, усиливая уже напряженные отношения между Россией и Западом. Такие шаги могут привести к дальнейшему ухудшению ситуации и осложнению диалога между странами.

Китайские аналитики отмечают, что решение Путина о выходе из ДОВСЕ приводит к уменьшению рычагов давления, которыми располагают США в отношении России. Это может оказать влияние на стратегию США и их способность оказывать давление на Москву в вопросах безопасности и военной политики.