В Сети назвали поездку Зеленского в Италию турне попрошайки: "Мошеннику недолго осталось"

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Публикация президента Украины Владимира Зеленского в соцсети, где он подвёл итоги своего визита в Италию, разозлила местных жителей.

Фото: https://mosregtoday.ru

Итальянцы назвали украинского лидера "худшим актёром на свете", который колесит по Европе, выпрашивая деньги.

"Мошенник опять начал своё турне попрошайки? Тебе недолго осталось", — уверены пользователи Сети.

Они отметили, что все европейские столицы президент Украины посещает в одном и том же наряде и везде ведёт одинаковые речи.

Ранее в соцсетях распространился видеоролик, в котором швейцарец советует украинским беженцам вернуться обратно на родину к "сумасшедшему" Зеленскому.

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