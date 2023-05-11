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ФСБ России сообщила о попытке СБУ завербовать первого замминистра МЧС ДНР

0:43
Мир

Сотрудники СБУ предпринимали попытки вынудить первого замминистра МЧС ДНР передавать представителям киевского режима закрытые сведения. Имели место угрозы расправы над его супругой, следует из сообщения регионального управления ФСБ России.

ФСБ России сообщила о попытке СБУ завербовать первого замминистра МЧС ДНР
Фото: zen.yandex. ru

В ведомстве уточнили, что 1 марта текущего года жена чиновника отправилась на похороны матери в Харьков. Там её задержали спецслужбы Украины. Женщина столкнулась с угрозами физической расправы, а Дмитрия Костямина принуждали передать секретную информацию. Гражданку освободили в рамках оперативной игры спецслужб РФ, и после этого она сразу же покинула территорию Украины.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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