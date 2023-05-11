ФСБ России сообщила о попытке СБУ завербовать первого замминистра МЧС ДНР

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Сотрудники СБУ предпринимали попытки вынудить первого замминистра МЧС ДНР передавать представителям киевского режима закрытые сведения. Имели место угрозы расправы над его супругой, следует из сообщения регионального управления ФСБ России.

Фото: zen.yandex. ru

В ведомстве уточнили, что 1 марта текущего года жена чиновника отправилась на похороны матери в Харьков. Там её задержали спецслужбы Украины. Женщина столкнулась с угрозами физической расправы, а Дмитрия Костямина принуждали передать секретную информацию. Гражданку освободили в рамках оперативной игры спецслужб РФ, и после этого она сразу же покинула территорию Украины.