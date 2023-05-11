Сотрудники СБУ предпринимали попытки вынудить первого замминистра МЧС ДНР передавать представителям киевского режима закрытые сведения. Имели место угрозы расправы над его супругой, следует из сообщения регионального управления ФСБ России.
В ведомстве уточнили, что 1 марта текущего года жена чиновника отправилась на похороны матери в Харьков. Там её задержали спецслужбы Украины. Женщина столкнулась с угрозами физической расправы, а Дмитрия Костямина принуждали передать секретную информацию. Гражданку освободили в рамках оперативной игры спецслужб РФ, и после этого она сразу же покинула территорию Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.