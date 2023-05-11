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Президент Республики Сербской намерен посетить Москву 23 мая

0:55
Мир

Милорад Додик, лидер Республики Сербской, официально заявил о своих  планах посетить Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Как передаёт телеканал РТРС, визит намечен на 23 мая текущего года. 

Президент Республики Сербской намерен посетить Москву 23 мая
Фото: РИА Новости

"Пусть все знают, что 23 мая я должен быть в Москве, чтобы встретиться с Путиным".

Ключевой темой беседы, по словам Додика, станет обсуждение мирового порядка и дальнейших перспектив, ожидающих всё человечество. Президент Республики заявил, что "мир больше не такой, как десять лет назад", и потому ко всему новому необходимо приспособиться. 

Напомним, что ранее Россия стала местом встречи многих государственных лидеров в честь Дня Победы. Так, сообщалось о прибытии президент Туркмении Сердара Бердымухамедова по случаю праздника.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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