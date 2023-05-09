Востоковед Долгов: США могут получить турецкие С-400, но есть условия

1:06 Your browser does not support the audio element. Мир

Запад ждёт результатов выборов в Турции, чтобы стать "на шаг ближе" к поставкам Анкарой С-400 российского производства, заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов.

Фото: Вадим Савицкий

По мнению востоковеда, Вашингтон надеется, что если действующий лидер Турции Реджеп Эрдоган проиграет выборы, с новым президентом будет проще договориться о поставках ЗРК С-400 российского производства.

"Анкара в лице оппозиции не будет идти в русле политики США, но это на первых этапах, поскольку даже со сменой власти администрация останется прежней, руководство всех ведомств, госструктур. Чтобы изменить политику, нужно будет всё это также менять", — пояснил Догов "ПолитРоссии".

Как подчеркнул эксперт, таким образом, Вашингтону необходимо выполнить два условия: добиться смены Эрдогана, и суметь изменить порядок в высших эшелонах власти Турции.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.