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Востоковед Долгов: США могут получить турецкие С-400, но есть условия

1:06
Мир

Запад ждёт результатов выборов в Турции, чтобы стать "на шаг ближе" к поставкам Анкарой С-400 российского производства, заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов.

Востоковед Долгов: США могут получить турецкие С-400, но есть условия
Фото: Вадим Савицкий

По мнению востоковеда, Вашингтон надеется, что если действующий лидер Турции Реджеп Эрдоган проиграет выборы, с новым президентом будет проще договориться о поставках ЗРК С-400 российского производства.

"Анкара в лице оппозиции не будет идти в русле политики США, но это на первых этапах, поскольку даже со сменой власти администрация останется прежней, руководство всех ведомств, госструктур. Чтобы изменить политику, нужно будет всё это также менять", — пояснил Догов "ПолитРоссии".

Как подчеркнул эксперт, таким образом, Вашингтону необходимо выполнить два условия: добиться смены Эрдогана, и суметь изменить порядок в высших эшелонах власти Турции.

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Вот что ждет Россию, если Эрдоган проиграет выборы
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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