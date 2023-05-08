Sohu: у США появился ещё один повод для беспокойства из-за Аляски и России

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У Вашингтона появился ещё один повод для беспокойства, поскольку Россия получила основания для возвращения Аляски, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Фото: ya.ru

В общем, хорошо известна история про то, что Российская империя в 1867 году заключила соглашение о продаже Соединённым Штатам Аляски. И в России время от времени вспоминают про Аляску в том контексте, что было бы неплохо изучить возможность для возвращения этих территорий, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

В прошлом году председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявления американских чиновников о намерениях начать распоряжаться российскими активами, напомнил — Соединённые Штаты должны всегда помнить, что России "есть, что возвращать, к примеру, Аляску".

Некоторое время назад учёные обнаружили крайне любопытное обстоятельство, которое связано с продажей Аляски американцам. В соответствующем договоре не очень чётко прописан ряд моментов.

В частности, там присутствует фраза "to cede", которую можно трактовать, что Россия не продала эти территории, а сдала их во временное пользование.

По мнению китайских экспертов, как только об этом стало известно, в США порядком заволновались. В материале отмечается, дело дошло до того, что с комментариями выступили власти штата. Они заявили, что возвращение Аляски в Россию невозможно.

"Маловероятно, что Россия действительно попытается вернуть Аляску, но реакция американских властей показательна", — говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе Sohu.

Заметим, в прошлом году в американской прессе появились статьи, в которых оспаривался тот факт, что расположенный в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями остров Врангеля принадлежит России.

Причём об этом писали ведущие американские издания, вроде The Wall Street Journal. По мнению авторов статьи, эта территория принадлежит Соединённым Штатам, но Россия удерживает ее на протяжении почти ста лет — с 1924 года.

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