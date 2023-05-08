Песков прокомментировал решение Зеленского сделать 9 мая на Украине "Днём Европы"

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Многие украинцы несмотря ни на что всё так же чтят День Победы, воспринимая его как священный праздник. Об этом напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя решение украинского лидера Владимира Зеленского, объявившего 9 мая на Украине "Днём Европы".

Фото: РИА Новости

Песков напомнил, что на Украине остались ветераны Великой Отечественной войны и их потомки, которые всегда будут трепетно относиться к этому дню.

"Мы убеждены, что на самом деле на Украине очень много людей, для которых это все равно священный день. На Украине есть и ветераны, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, есть их родные, близкие, для которых этот день будет и останется святым", — сказал Песков журналистам.

8 мая Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая на Украине будет называться "Днём Европы". По замыслу киевских властей, этот шаг должен ещё больше объединить европейские народы, и украинцев вместе с ними.

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