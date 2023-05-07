Экс-госсекретарь Киссинджер сообщил, когда ждать начала мирных переговоров по Украине

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Российско-украинские мирные переговоры следует ожидать к концу 2023 года. Такой прогноз сделал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Фото: Flickr.com

Политик признался, что главным миротворцем в данном случае здесь видит Китай.

"Теперь, когда Китай выступил с мирной инициативой, все встанет на свои места. Я думаю, что к концу года мы будем говорить о начале переговорного процесса", — сказал Киссинджер в беседе с CBS Sunday Morning.

Киссинджер убеждён, что сейчас конфликт на Украине находится в своей переломной точке.

Ранее Киссинджер уже призывал скорее начать мирные переговоры, напоминая о том, что затягивание конфликта угрожает эскалацией.

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