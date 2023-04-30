Monde: США не одобряют вступление Украины в НАТО

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По мнению Вашингтона, Киеву не нужно стремиться к членству в НАТО. Более того, если Киев что-то "отвоюет" в ходе своего контрнаступления, закрепить статус новых территорий можно будет только посредством переговоров. Об этом пишет издание Monde, приводя слова дипломата ЕС.

Как сообщил дипломат журналистам, США к вступлению Киева в НАТО относятся "враждебно", считая, что лучшим выходом станет предоставление Украине гарантий безопасности в двустороннем порядке.

"Они (США) исходят из принципа, что территориальные приобретения в ходе украинского контрнаступления будут ограниченными и могут быть закреплены только в сочетании с переговорами", — сказал дипломат изданию.

Представитель дипмиссии добавил, что США до начала президентских выборов в 2024 году планируют сделать так, чтобы ситуация на Украине несколько стабилизировалась.

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