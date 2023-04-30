Страна.ua: в Одессе обнаружили погибшую россиянку и её дочь

Под окнами многоэтажного дома в Одессе украинские правоохранители обнаружили тела 34-летей гражданки России, рядом с которой находилась её погибшая двухлетняя дочь. Информация об этом появилась у "Страны.ua" .

Издание сообщает, что в Одессе россиянка проживала с дочерью и мужчиной, который в момент трагедии был на работе.

По свидетельству полицейских, семья была благополучной, в совершении каких-либо правонарушений пара замечена не было, равно как и не значилась на учёте у службы по делам детей. Единственное, что смогла сообщить полиция — проживание гражданки РФ на территории Украины было незаконным.

Трагическое происшествие случилось вечером 29 апреля.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.