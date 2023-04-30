Под окнами многоэтажного дома в Одессе украинские правоохранители обнаружили тела 34-летей гражданки России, рядом с которой находилась её погибшая двухлетняя дочь. Информация об этом появилась у "Страны.ua" .
Издание сообщает, что в Одессе россиянка проживала с дочерью и мужчиной, который в момент трагедии был на работе.
По свидетельству полицейских, семья была благополучной, в совершении каких-либо правонарушений пара замечена не было, равно как и не значилась на учёте у службы по делам детей. Единственное, что смогла сообщить полиция — проживание гражданки РФ на территории Украины было незаконным.
Трагическое происшествие случилось вечером 29 апреля.
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