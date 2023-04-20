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Перемирие с Украиной: идти до Киева или получить базу в Одессе

2:34
Политика

России сейчас совершенно невыгодно перемирие на условиях Запада. Раздел Украины по линии Днепра приведёт к появлению базы НАТО в Одессе.

Перемирие с Украиной: идти до Киева или получить базу в Одессе

Как пояснил военный аналитик Александр Артамонов, прекращение боевых действий и окончание СВО в ближайшие месяцы возможно только в случае провала украинского наступления и заключения крайне невыгодного для России мира.

По словам Артамонова "Политнавигатору", для того, чтобы СВО закончилась летом, нужно чтобы другая сторона тоже была согласна. Любые переговоры украинской стороной — всего лишь предвестник следующего этапа конфликта, и не более того.

Украина и Запад будут работать как на атаки ВС РФ и регионов России, так и на рост социальной нестабильности в нашей стране. И это будет только подготовительным этапом для следующего витка конфронтации.

Проблема ещё и в том, что НАТО явно будет продавливать идею раздела "одной Украины на две", фактически проведя границы по Днепру.

  • Вся сторона по правый берег Днепра, фактически, отойдёт НАТО. В итоге у всех появится повод заявить, что именно они добились нужного результата: НАТО — на Украине, а Россия — на освобождённых территориях.
  • Но тогда линия Одесса — Николаев — Херсон — Киев остаётся за НАТО. Черноморское побережье означает доступ на территорию Украины военным судам с будущими "вояками".

"Нужно понимать, что Одесса — морской город, это отнюдь не небольшой городок класса Авдеевки. Дать расположиться там НАТО — смерти подобно", — подытожил эксперт.

Со своей стороны, Украина переживает, что потеряет образ жертвы и для всего мира станет агрессором.

Россия может в любой момент объявить о "достижении всех целей СВО", заявил украинский политолог Михаил Чаплыга, и тогда все порывы Украины будут выглядеть наступательно. А что в стране творится сегодня, известно всем — экономики нет, армию перемалывают ВС России, демографическая пропасть и адские долги.

"И Бразилия, Ватикан, Израиль постараются вывести Россию на переговоры", — сказал Чаплыга. Он боится, что так Россия сможет вынудить Запад к переговорам на выгодных для Москвы условиях.

"Украина наступает? Значит будет агрессором. А если так — у России будет право начать не СВО, а серьёзную полномасштабную конвенциальную войну с непредсказуемыми последствиями", — подытожил эксперт.

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Если не стереть Украину, это не закончится никогда - эксперты
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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