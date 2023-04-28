Захарова прокомментировала слова посла США Трейси об отсутствии разногласий с народом РФ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила высказывание посла США Линн Трейси об отсутствии разногласий между Вашингтоном и российскими гражданами.

По её мнению, это заявление никак не вяжется с внешней политикой США в отношении РФ. Как пояснила дипломат, действия Вашингтона негативно сказываются на россиянах.

"Народ России убивают по наводке Соединённых Штатов, на деньги Соединённых Штатов, из оружия Соединённых Штатов", — подчеркнула Захарова в Telegram-канале.

Она добавила, что убийства организует режим, получивший власть после государственного переворота на Украине, который был осуществлён по инициативе США.

Ранее Захарова раскритиковала Запад за полноценное военное планирование на Украине. Дипломат назвала США и их союзников участниками вооружённого столкновения.

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