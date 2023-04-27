Генпрокуратура РФ направила Австрии запрос с требованием выдать сбежавшего бизнесмена

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Министерство юстиции Австрии получило из Генпрокуратуры РФ запрос на выдачу россиянина, татарского предпринимателя Дмитрия Курамшина.

Как сообщает inkazan.ru, беглый бизнесмен, задержанный в Австрии, обвиняется в мошенничестве, а уголовное дело против него было открыто ещё в начале 2022 года.

В ведомстве рассказали, что, согласно их данным, Курамшин в 2018–2021 годах присвоил деньги на сумму 836 млн рублей, заявив, что якобы собирается запустить производство и продажу автомобилей "специального назначения". Уточняется, что обвиняемый был в ту пору основателем и главой компании "Кама-Грузовик".

Запрос о выдаче бизнесмена в данный момент рассматривается австрийской стороной.

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