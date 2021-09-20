Россиянина задержали в Польше по запросу Казахстана

Экс-руководителя криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева, являющегося гражданином РФ, задержали в Польше по запросу Казахстана.

Как сообщили РИА новости в окружной прокуратуре Варшавы, россиянина задержали "в рамках процедуры Интерпола". Запрос о выдаче Васильева направил Казахстан. В настоящее время вопрос экстрадиции россиянина изучается.

Задержанный находится под временным арестом.

По сведениям агентства, бывшего руководителя криптовалютной биржи подозревают в причастности к исчезновению 450 млн долларов, принадлежавшим инвесторам из Евросоюза и других регионов мира.

Ранее сообщалось о задержании в Чехии россиянина Александра Франчетти на основании выданного Украиной ордера. Активиста "Крымской весны" задержали в аэропорту Праги и 14 сентября заключили под стражу.

Пражская прокуратура начала изучение дела Александра Франчетти. После завершения расследования дела в суд могут направить предложение о выдаче россиянина украинским властям. Киев заявил о причастности Александра Франчетти к преступлениям против Украины.

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