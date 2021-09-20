EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Центризбирком назвал лидера после обработки 95% протоколов
Ректор Пермского университета подтвердил, что стрелок жив
Пермский стрелок подробно рассказал, как хитростью получил оружие
"Эта гадина училась у нас": директор центра образования описала стрелка из Перми
В пресс-службе вуза рассказали о первой жертве пермского стрелка
Украину ждет новый Евромайдан в начале 2022 года
Пермский стрелок получил оружие на законных основаниях
На борту самолёта "Уральских авиалинии" погибла женщина
"Вся охрана в университете — иллюзия": очевидец о стрельбе в пермском вузе

Россиянина задержали в Польше по запросу Казахстана

Мир

Экс-руководителя криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева, являющегося гражданином РФ, задержали в Польше по запросу Казахстана.

Россиянина задержали в Польше по запросу Казахстана

Как сообщили РИА новости в окружной прокуратуре Варшавы, россиянина задержали "в рамках процедуры Интерпола". Запрос о выдаче Васильева направил Казахстан. В настоящее время вопрос экстрадиции россиянина изучается.

Задержанный находится под временным арестом.

По сведениям агентства, бывшего руководителя криптовалютной биржи подозревают в причастности к исчезновению 450 млн долларов, принадлежавшим инвесторам из Евросоюза и других регионов мира.

Ранее сообщалось о задержании в Чехии россиянина Александра Франчетти на основании выданного Украиной ордера. Активиста "Крымской весны" задержали в аэропорту Праги и 14 сентября заключили под стражу.

Пражская прокуратура начала изучение дела Александра Франчетти. После завершения расследования дела в суд могут направить предложение о выдаче россиянина украинским властям. Киев заявил о причастности Александра Франчетти к преступлениям против Украины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Польша не видит будущего"
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Пермский стрелок получил оружие на законных основаниях
На борту самолёта "Уральских авиалинии" погибла женщина
"Вся охрана в университете — иллюзия": очевидец о стрельбе в пермском вузе
Выборы: названы регионы, в которых "Единая Россия" проиграла
Во всех учебных заведениях Пермского края отменили занятия из-за стрельбы в вузе
Сын Анастасии Заворотнюк переживает из-за болезни матери
Путин отреагировал на стрельбу в Пермском университете
В Германии объяснили, почему соглашение по СП-2 могут пересмотреть
Минздрав: число пострадавших при стрельбе в Перми превысило 20 человек
Популярное
Общество
В октябре пенсионеры получат дополнительные выплаты

Эксперты рассказали, что пенсионеры могут рассчитывать на получение дополнительных выплат ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.

В октябре пенсионеры получат дополнительные выплаты
Эксперт: Казахстан хотят превратить во вторую Украину
Бывший СССР
Эксперт: Казахстан хотят превратить во вторую Украину
Российский шоу-бизнес
Мать Королёвой шокировала новость о внучке, рождённой от друга певицы
Политика. Новости и аналитика
Шойгу и Лавров намерены отказаться от мандатов депутатов после победы ЕР
Ирина Шлионская Выбирай себе любой: как цвет одежды меняет нашу жизнь Ирина Шлионская Дарья Любимская Скоро мама: что делать, чтобы роды прошли идеально Дарья Любимская Ирина Гусакова Америка в тупике: с чем связана истерика Трампа Ирина Гусакова
Здоровье
Эксперт заявил о проникновении штамма коронавируса "мю" в Россию
Мир. Новости мира
В оскорблении Франции заподозрили еще одну страну
"Бункер Путина": Ямантау, Алтай, Подмосковье или Кремль?
Политика. Новости и аналитика
"Бункер Путина": Ямантау, Алтай, Подмосковье или Кремль?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников