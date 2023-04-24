Швейцария прокомментировала предложение МИД России перенести штаб-квартиру ООН в Женеву

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Для изменения целой системы международных институтов необходимо принять взвешенное и обдуманное решение: быстрота в данном вопросе здесь ни к чему. Таково мнение представителя департамента МИД Швейцарии Паола Черезетти, касаемо предложения директора департамента международных организаций МИД России Петра Ильичёва о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в Женеву или Вену.

Политик также добавила, что территориальная смена "базы" международной организации должна произойти только после качественной оценки эффективности подобных мер.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Венесуэле заявил, что американская сторона злоупотребляет тем, что на ее территории находится штаб-квартира ООН. Многим представителям российской делегации не выдали визы для осуществления своих полномочий.