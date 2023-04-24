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Песков: покинувшие Россию 120 зарубежных компаний проговаривают условия возвращения

0:45
Мир

Более 120-и иностранных компаний, которые покинули российский рынок в связи с проведением специальной военной операции на Украине, в скором времени вернутся: обсуждаются условия возвращения в страну "под ковром". Такой информацией поделился пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков: покинувшие Россию 120 зарубежных компаний проговаривают условия возвращения

"Якобы все компании ушли из России — ещё одна ложь"

Как сообщает политик, до начала боевых действий на Украине на российском рынке было зафиксировано свыше 1,4 тыс. иностранных компаний. Однако, по данным газеты The Washington Post, многие западные бренды, которые громко заявили о своём уходе из РФ, продолжают активную торговую деятельность в "стране-агрессоре".

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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