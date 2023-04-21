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TikTok ведёт против России когнитивную войну, подрывая моральный облик российских военных

1:16
Мир

Популярная социальная платформа TikTok используется для ведения так называемой когнитивной войны против России. В этом она присоединилась к другим социальным сетям.

TikTok ведёт против России когнитивную войну, подрывая моральный облик российских военных

Сотрудничающие с Народно-освободительной армией Китая учёные пришли к выводу о том, что популярная в разных странах мира социальная сеть TikTok участвует в когнитивной войне против России наряду с другими социальными сетями, часть которых запрещена на территории России. TikTok подрывает моральный облик российских военнослужащих и их международный имидж.

Издание напоминает, что руководство социальной сетью TikTok, у которой около миллиарда пользователей, расположено в американском Лос-Анджелесе и в Сингапуре. При этом сеть является дочерней компанией базирующегося в Китае технологического гиганта ByteDance, который действует в юрисдикции КНР.

По мнению учёных, опубликованном в газете South China Morning Post, налицо первый случай использования когнитивной войны гражданской высокотехнологической компанией. Она управляется СМИ и основана на мобильном интернете, оказывая огромное влияние на течение конфликта.

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Подростки в TikTok начинают подражать казанскому стрелку
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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