Эксперты Artezio провели исследование и выяснили, какие приложения быстрее всего разряжают телефон.
Как сообщает Газета.Ru, самой "прожорливой" программой является Facebook*. Ещё первые строчки рейтинга заняли Instagram*, Snapchat, TikTok и YouTube. Также в списке оказались, например, следующие приложения:
Как подчеркнул глава департамента мобильной разработки Artezio Игорь Есипович, эти программы потребляют намного больше энергии, чем другие. Всего специалисты протестировали свыше ста известных приложений.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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