Artezio: Facebook*, Instagram*, Snapchat, TikTok и YouTube разряжают батарею смартфона быстрее других приложений

0:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Эксперты Artezio провели исследование и выяснили, какие приложения быстрее всего разряжают телефон.

Как сообщает Газета.Ru, самой "прожорливой" программой является Facebook*. Ещё первые строчки рейтинга заняли Instagram*, Snapchat, TikTok и YouTube. Также в списке оказались, например, следующие приложения:

Google Maps,

Uber,

Netflix,

WhatsApp,

Skype.

Как подчеркнул глава департамента мобильной разработки Artezio Игорь Есипович, эти программы потребляют намного больше энергии, чем другие. Всего специалисты протестировали свыше ста известных приложений.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

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КАК ПРАВИЛЬНО ЗАРЯЖАТЬ СМАРТФОНЫ?