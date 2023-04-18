Минобороны: Россия и КНР подписали договор о взаимопонимании между военными академиями

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Официальные представители военных делегаций РФ и КНР подписали меморандум о взаимопонимании между Военной академией Генерального штаба ВС РФ и Академией национальной обороны Народно-освободительная армия КНР. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление российского оборонного ведомства.

Подписи под документом поставили глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и его китайский коллега Ли Шанфу. Стороны встречались в Москве. После переговоров делегация КНР посетила объекты Национального центра управления обороной РФ.