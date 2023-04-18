РИА Новости: военный блок НАТО может остаться в прошлом

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Министр обороны КНР Ли Шанфу прибыл в Москву с первым зарубежным визитом после вступления в должность. Переговоры с коллегой Сергеем Шойгу и президентом Владимиром Путиным прошли на фоне информационных слухов о передаче России китайского оружия. Запад с трудом скрывает тревогу относительно сближения двух стран. О развитии межгосударственных отношений рассказал обозреватель РИА Новости Михаил Катков.

В последнее время западные СМИ активно обсуждают взаимодействие РФ и КНР. Недавно директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что Цзиньпин и Путин наладили тесное сотрудничество. Однако пока нет доказательств того, что Китай вооружает Россию. Если они появятся, то КНР должна будет столкнуться с серьёзными последствиями.

Между тем газета The Washington Post сообщила, что у Пентагона якобы есть данные, согласно которым Пекин согласен поставлять армии РФ оружие под видом гражданских товаров. В свете этих событий глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Пекин, где призывала Китай воздержаться от вооружения Москвы.

По мнению опрошенных экспертов РИА Новости, сближение с Россией является одной из важнейших задач для Пекина. В частности, председатель КНР больше никуда не поехал, а министр обороны специально совершил свой первый зарубежный визит в Москву, подчеркнул главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Виноградов.

"Отношения между двумя странами складываются идеально. Они формируют такой вид союза, который будет характерен для новой эпохи многополярного мира, в то время как организации вроде НАТО останутся в прошлом. Оказывается, необязательно подписывать какие-то договоры — достаточно проникнуться доверием друг к другу и на этой основе согласовывать общие шаги. Неудивительно, что на Западе чувствуют угрозу, потому что там ничего подобного нет", — сказал эксперт.

По мнению востоковеда, профессора МГИМО и ВШЭ Сергея Лузянина, встреча Шанфу с Путиным придаёт визиту политический характер. Сближение с Россией даёт Китаю возможность получить доступ к уникальному опыту в военной сфере.

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