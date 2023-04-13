Алексей Арестович отреагировал на возмущения украинцев, которым не понравилось, что пленный ВСУ просил пощады на русском языке.
Украинский военный аналитик назвал претензии к военнопленному, который разговаривал в последние минуты своей жизни на русском языке, крайним случаем BLM-национализма.
"Когда тебе режут горло, то страдать надо тоже на украинском. Это клиника", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём микроблоге.
Его порадовало то, что более пяти тысяч человек не одобрили нападки на военнопленного, и только 60 человек посчитали такую критику правильной.
Арестович предположил, что это отражает соотношение сумасшедших и здоровых людей в украинском обществе.
Ранее Алексей Арестович рассказал, почему сейчас невозможно провести контрнаступление ВСУ.
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