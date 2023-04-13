WP: разведка США предупредила, что затягивание конфликта на Украине повысит вероятность смены руководства в Киеве

0:51 Your browser does not support the audio element. Мир

В Разведывательном управлении Минобороны США оценили вероятность смены власти на Украине в случае затягивания конфликта Киева и Москвы. Предположительно, соответствующий анализ является частью появившихся в Сети документов Пентагона.

Об этом написали в The Washington Post. Как заявили разведчики, долгие боевые действия разочаруют граждан Украины и увеличат вероятность возникновения изменений в руководстве. Речь может идти как о военных, так и о политических лидерах, добавили в управлении.

Вместе с этим журналисты сообщили о напряжённых отношениях между офисом президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. По данным СМИ, некоторые в Киеве воспринимают военного в качестве политической угрозы.

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