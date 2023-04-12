Владимир Зеленский заверил, что Украина не останется лежать в руинах, так как на её восстановление будут направлены арестованные российские активы.
Президент Украины отметил, что в мире уже принято решение по поводу участи замороженных за рубежом средств, принадлежащих российским олигархам и чиновникам.
"Все эти активы должны пойти на компенсацию ущерба тем, кому Россия принесла боль и страдания. российские активы должны пойти на восстановление после агрессии", — объяснил Зеленский в своём вечернем обращении.
Украинский лидер уверен, что военный конфликт дорого обойдётся России.
Ранее политолог Сергей Марков отметил, что парады Победы в некоторых городах РФ фактические отменил Зеленский.
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