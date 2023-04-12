Зеленский заявил, что российские активы пойдут на компенсацию ущерба Украине

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

Владимир Зеленский заверил, что Украина не останется лежать в руинах, так как на её восстановление будут направлены арестованные российские активы.

Президент Украины отметил, что в мире уже принято решение по поводу участи замороженных за рубежом средств, принадлежащих российским олигархам и чиновникам.

"Все эти активы должны пойти на компенсацию ущерба тем, кому Россия принесла боль и страдания. российские активы должны пойти на восстановление после агрессии", — объяснил Зеленский в своём вечернем обращении.

Украинский лидер уверен, что военный конфликт дорого обойдётся России.

Ранее политолог Сергей Марков отметил, что парады Победы в некоторых городах РФ фактические отменил Зеленский.

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